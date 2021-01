Moçambique

O Reino Unido vai enviar cerca de um milhão de libras (1,1 milhões de euros) em ajuda de emergência e uma equipa de apoio humanitário às vítimas da tempestade tropical Eloise em Moçambique, foi hoje anunciado.

O financiamento vai ajudar a Organização Internacional para as Migrações na criação de acampamentos para desalojados e em trabalhos para escoar a água e melhorar o acesso às estradas.

"Moçambique está agora a ter que lutar contra a pandemia de covid-19, juntamente com as consequências deste ciclone. O Reino Unido fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar os necessitados. A nossa equipe de especialistas de apoio humanitário, trabalhando com parceiros no terreno, ajudará a estabelecer o que é necessário e a maneira mais segura e rápida de o fazer chegar às pessoas mais vulneráveis", disse o secretário de Estado da África, James Duddridge, num comunicado.