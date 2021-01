Presidenciais

O secretário-geral do PCP considerou hoje que a candidatura de João Ferreira "aguentou-se bem" e não excluiu que o eurodeputado venha a ser de novo candidato às autárquicas de Lisboa, no final do ano.

"Nos aguentámo-nos bem, crescemos num quadro de grande condicionalismo" numa conjuntura em que "nunca se tinha visto uma coisa destas", a pandemia de covid-19 e o confinamento geral em que decorreu a campanha eleitoral, afirmou Jerónimo de Sousa, no final de um comité central para analisar os resultados das presidenciais de domingo.

O eurodeputado comunista João Ferreira ficou em quarto lugar, à frente da bloquista Marisa Matias, subiu percentualmente, de 3,95% para 4,32% no resultado, mas perdeu em número de votos absolutos relativamente à candidatura de Edgar Silva, em 2016.