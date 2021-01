Covid-19

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que quer ser vacinado contra a covid-19 "não como deputado, mas como cidadão e utente do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

"Gostaria de ir tomar a vacina não como deputado, mas como cidadão e utente do SNS. Esperar pela minha vez", afirmou Jerónimo de Sousa, 73 anos, no final de uma reunião do comité central dos comunistas, em Lisboa.

O líder comunista repetiu que o partido é contrário à "generalização excessiva" na prioridade da vacinação contra a covid-19 dada aos políticos, como é o caso dos deputados, e insistiu na necessidade "garantir as condições para a rápida vacinação da população".