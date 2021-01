Covid-19

A operadora de pagamentos Pagaqui concorreu ao concurso público para a implementação do IVAucher, o mesmo não acontecendo com a SIBS, gestora da rede Multibanco, de acordo com informação prestada por ambas as empresas à Lusa.

De acordo com um comunicado da Pagaaqui, a empresa refere que concorreu à implementação do IVAucher juntamente com a instituição de crédito islandesa Borgun HF, pertencente à empresa de pagamentos internacional SaltPay, da qual a Pagaqui faz parte.

Por outro lado, questionada pela Lusa, a SIBS, gestora da rede Multibanco, afirmou que "em resposta ao concurso público realizado pela Autoridade Tributária para a aquisição de serviços de processamento de comparticipação de pagamentos eletrónicos com cartões bancários", a empresa "entendeu não apresentar proposta".