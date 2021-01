Covid-19

O Tribunal de Contas da União (TCU) brasileiro apontou ilegalidades no uso de verbas do Sistema Único de Saúde (SUS) para fornecer cloroquina e hidroxicloroquina a pacientes com covid-19, prática adotada pelo Governo de Jair Bolsonaro.

A informação foi hoje divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, e, perante o parecer técnico do TCU, o juiz Benjamin Zymler deu cinco dias ao Ministério da Saúde, liderado pelo general Eduardo Pazuello, para explicar a situação do financiamento dessas fármacos, sem comprovação científica contra a covid-19.

De acordo com dados oficiais, o Governo já gastou mais de 100 milhões de reais (cerca de 15,35 milhões de euros) tanto em hidroxicloroquina, quanto em outros medicamentos cuja eficácia contra o novo coronavírus é questionada por grande parte da comunidade científica.