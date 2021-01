Covid-19

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje que o banco central está a trabalhar "para se certificar de que o sistema financeiro é parte da solução e não do problema" na recuperação pós pandemia.

Numa intervenção, numa conferência virtual organizada pela CFA Society Portugal, o ex-ministro da Finanças garantiu que é importante "ter a certeza que os riscos assumidos hoje estão a ser em geridos".

"Olhando para 2021, para abrir caminho para a retoma, as medidas devem ser adaptadas à evolução da crise", referiu segundo um comunicado com as suas declarações divulgado pelo Banco de Portugal, adiantando que é preciso reconhecer os limites das políticas orçamentais, monetárias, micro e macroprudenciais.