TAP

O sindicato dos pilotos e a administração da TAP voltam a reunir-se na quarta-feira para tentar desbloquear o impasse a que chegaram hoje, relativamente a algumas matérias do acordo coletivo de emergência que está em negociação.

De acordo com um comunicado do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) enviado aos associados, a que a Lusa teve acesso, no encontro de hoje houve "concordância de princípio" entre as partes relativamente a um conjunto de pontos, mas chegou-se a uma "situação impasse quanto a aspetos" que o SPAC considerou "desnecessários e muito gravosos para os pilotos".

Segundo a mesma informação, ficou acordado continuar na quarta-feira a negociação com "a apresentação das propostas consideradas relevantes pela TAP, com vista a desbloquear os pontos em disputa".