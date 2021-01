Covid-19

A paragem temporária dos campeonatos nacionais masculino e feminino de râguebi vai ser prolongada até 01 de março, devido à "evolução da pandemia" de covid-19, anunciou hoje a Federação (FPR).

Na quinta-feira, a FPR já tinha anunciado uma paragem temporária dos principais escalões competitivos portugueses até ao dia 13 de fevereiro, mas estendeu, agora, esse período até, pelo menos, ao primeiro dia do mês seguinte.

Em comunicado, o organismo justifica a decisão da direção com o "reforço das medidas de confinamento em geral" e o "calendário internacional" de compromissos da seleção, prometendo reavaliar a possibilidade de reatamento no final de fevereiro, "de acordo com as informações recebidas das autoridades competentes".