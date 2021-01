Covid-19

A oposição venezuelana denunciou que "mais de duas mil pessoas" morreram devido à covid-19 na Venezuela e reiterou que as 1.154 mortes oficialmente divulgadas pelo Governo do Presidente Nicolás Maduro não correspondem à realidade.

"As improvisações no manuseio da covid-19 custaram a vida a mais de dois mil venezuelanos. Maduro mente sobre a diminuição da curva (de infetados com a doença), condenando os venezuelanos à covid-19", disse, na terça-feira, o médico e ex-deputado José Manuel Olivares.

Nomeado "comissário para a saúde" pelo líder opositor Juan Guaidó, Olivares explicou, numa reunião 'online' que "a Venezuela tem sido o pior país" no tema da covid-19, devido a "improvisações, negócios, mentiras e arrogâncias" do regime.