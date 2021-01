Covid-19

O Peru ultrapassou as 40 mil mortes por covid-19 na terça-feira, registando-se 220 mortes nas últimas 24 horas, o que não acontecia desde agosto, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

O Peru contabilizou 40.107 mortes desde o início da pandemia, mas os óbitos diários duplicaram na última semana, uma das razões pelas quais o Presidente, Francisco Sagasti, anunciou um novo confinamento para dez regiões do país.

O Ministério da Saúde peruano informou que o número de infeções aumentou para 1.107.239, após terem sido identificados 4.444 contágios nas últimas 24 horas.