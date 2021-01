Actualidade

Quase dois terços dos cidadãos consideram as alterações climáticas uma emergência, concluiu a ONU após um inquérito realizado em 50 países a que responderam 1,2 milhões de pessoas.

Esta ideia é mais forte entre a população com menos de 18 anos, 70 por cento da qual a afirma, mas também se reflete na maioria das pessoas com mais de 60 anos, 58% das quais concordam que é urgente agir para travar as alterações climáticas.

Com diferenças geográficas quando às medidas mais eficazes, as ideias mais consensuais sobre o que é preciso fazer na ação climática são a conservação das florestas e solos, apoiada por 54% dos inquiridos, e a aposta nas energias renováveis como a solar e eólica (53%), de uma lista de 18 medidas sugeridas no inquérito, 'Voto Climático Popular', que é hoje divulgado.