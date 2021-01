Actualidade

O presidente do CDS-PP alerta que entendimentos para um Governo de direita que não incluam o seu partido serão "altamente instáveis" e admite que o partido tem de "ganhar mais músculo" para "reforçar o seu peso eleitoral".

Em entrevista à Lusa por ocasião do primeiro aniversário da sua eleição como líder do CDS-PP, no último congresso do partido, Francisco Rodrigues dos Santos defende que "Portugal precisa de um CDS mais forte" para, "no quadro das soluções tradicionais, de quem acredita na democracia, nos valores do humanismo, da moderação, da preferência social pelos mais vulneráveis, encontrar-se uma plataforma capaz de derrotar o socialismo".

Questionado se alinha numa solução governativa que inclua o Chega, responde estar a "trabalhar para que o CDS ganhe peso e dimensão para, por si próprio, em diálogo estruturado com o PSD, poder formar uma solução governativa" e defende que "entendimentos à direita sem o CDS são altamente instáveis, inviáveis e perigosos para a vida do país".