Actualidade

O antigo primeiro ministro timorense Rui Araújo considerou hoje que a administração pública timorense está partidarizada, afetada pela descontinuidade no processo de governação, e sofre de paralisia burocrática com medo dos órgãos fiscalizadores.

Uma situação agravada pela dispendiosa 'subsidiodependência' do funcionalismo público, pela falta de mérito no recrutamento e, no atual quadro político de um Governo multipartidário, por alguma 'balcanização' dos Ministérios, disse, em entrevista à Lusa.