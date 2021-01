Actualidade

O ministros dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul e o secretário de Estado dos Estados Unidos concordaram hoje com a necessidade de tratarem com urgência a questão nuclear norte-coreana.

"Os dois governantes [Kang Kyung-wha e Antony Blinken] partilharam a opinião de que a questão nuclear norte-coreana é um assunto que também deve ser tratado com urgência sob a administração [de Joe] Biden, e concordaram em coordenar estreitamente para resolver o problema", salientou-se num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul.

Ambos mantiveram uma conversa telefónica poucas horas depois de Blinken ter sido confirmado como novo secretário de Estado após votação no Senado norte-americano, onde disse que Washington irá "rever completamente a abordagem e políticas" relacionadas com Pyongyang para delinear uma nova estratégia, em coordenação com aliados como Seul.