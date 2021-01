Actualidade

Pelo menos nove pessoas morreram devido ao ciclone Eloise em Moçambique e o total de pessoas afetadas pela tempestade e outras cheias de janeiro ascende a 288.400, anunciaram as autoridades.

Sete óbitos aconteceram na província de Sofala, outro na Zambézia e um último em Manica, todas regiões do centro do país, indicou o mais recente balanço do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) moçambicano, publicado hoje no jornal diário estatal Notícias.

De acordo com o INGD, operações de busca e salvamento continuam a decorrer naquelas regiões, onde a ONU estimou existirem 18 mil desalojados.