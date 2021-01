Actualidade

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique anunciou hoje a criação da Zona Económica Especial de Agronegócio do Limpopo (ZEEA-L) para atrair investimento privado nacional e internacional para a zona.

"Trata-se de uma iniciativa pioneira que vai criar condições para o aumento da contribuição do agronegócio na criação de emprego, diversificação das receitas de exportações, bem como para a aceleração do parque agroindustrial e logístico do corredor de desenvolvimento do Limpopo", referiu, em comunicado.

A decisão tem como pressupostos imediatos acelerar "o processo de tramitação para os investidores", estabelecer "incentivos (fiscais e não fiscais) para empresas que atuem dentro da área da ZEEA-L" e rentabilizar infraestruturas públicas de apoio a produção.