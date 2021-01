Covid-19

O primeiro-ministro timorense disse hoje que o Governo vai continuar a adotar medidas para combater a pandemia da covid-19, com proporcionalidade e precaução, tendo em conta as necessidades de cada momento.

"O Governo não tem qualquer intenção de impor medidas restritivas injustificadas e continua empenhado em manter vigilância e ajustar as medidas do estado de emergência ao nível de risco de propagação da covid-19 aferido em cada momento", afirmou Taur Matan Ruak.

O chefe do Governo falava no parlamento, no arranque do debate sobre a autorização pedida pelo Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, para a declaração do 10.º período de 30 dias de estado de emergência, até início de março.