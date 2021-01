Actualidade

O YouTube informou na terça-feira que suspendeu o canal do advogado do ex-Presidente dos Estados Unidos do programa de monetização de vídeos por violar repetidamente regras da plataforma em matéria de desinformação sobre as eleições.

A plataforma de vídeo do Google confirmou à agência de notícias France-Presse (AFP) que o canal de Rudy Giuliani foi temporariamente suspenso. O advogado já não tem acesso a determinadas funcionalidades e já não recebe receitas da venda de anúncios difundidos antes de um vídeo começar a ser reproduzido.

O ex-autarca de Nova Iorque alimentou as teorias da conspiração apoiadas por muitos dos familiares de Donald Trump de que as eleições presidenciais foram manipuladas a favor de Joe Biden.