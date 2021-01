Actualidade

O principal aeroporto da província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, foi o mais movimentado do mundo, em 2020, ultrapassado o de Atlanta, nos Estados Unidos.

No total, 43,77 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto Internacional Baiyun, em Cantão, capital da província de Guangdong e a maior cidade do sul da China.

Os dados, publicados no portal oficial do aeroporto, indicaram que este foi o mais movimentando do mundo, apesar de ter reduzido o número de passageiros em mais de 40%, durante o ano passado, refletindo o impacto da pandemia da covid-19 no tráfego aéreo.