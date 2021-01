Covid-19

As autoridades sanitárias alemãs comunicaram hoje que morreram 982 pessoas, vítimas de covid-19, e que se registam 13.202 novos contágios, nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira da semana passada, morreram da doença 1.148 pessoas e registaram-se 15.974 novos casos.

O máximo de contágios na Alemanha ocorreu a 18 de dezembro quando foram somadas 33.777 novas infeções.