Actualidade

"Estilicídio", o novo romance de Cynan Jones, publicado este mês, passa-se num futuro próximo, em que mudanças climáticas extremas mergulham o Reino Unido em ciclos alternados de cheias e secas, antevendo um cenário mais provável do que imaginário.

"Situada num futuro talvez mais provável do que imaginário, 'Estilicídio' é uma história de amor e perda, assim como a história de sobrevivência do nosso próprio mundo", destaca a editora Elsinore, que já publicou do mesmo autor os romances "Aquilo que encontrei na praia" e "A baía".

Esta nova obra do autor galês interliga 12 histórias escritas originalmente para a BBC Rádio 4, cada uma com a duração máxima de 15 minutos de tempo de leitura.