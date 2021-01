Covid-19

(CORREÇÃO) Lisboa, 27 jan 2021 (Lusa) - As administrações de sete hospitais da Área Metropolitana de Lisboa criticam, num documento conjunto, a distribuição de doentes entre os hospitais da região e dizem que as unidades periféricas têm maior taxa de esforço do que as centrais.

Num documento revelado hoje pelo jornal I, que escreve que a carta já foi enviada à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, as administrações do Centro Hospitalar Barreiro- Montijo, Centro Hospitalar de Setúbal, Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Hospital Garcia de Orta (Almada), Hospital José de Almeida (Cascais), Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e Hospital de Vila Franca de Xira, dizem que a distribuição de doentes não está a ser "equilibrada".

No apelo, as administrações hospitalares pedem uma distribuição mais equilibrada de doentes entre o centro e a periferia.