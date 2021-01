Migrações

As Nações Unidas pediram hoje 100 milhões de dólares (82 milhões de euros) para reforçar o apoio, nos países africanos, aos migrantes que se dirigem ao Mediterrâneo com o objetivo de alcançar a Europa.

O Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) manifestou-se "profundamente preocupado" com a escalada dos conflitos e a amplitude dos deslocamentos no Sahel, com os novos movimentos populacionais no leste e no Corno de África e com o aumento das chegadas por mar às ilhas Canárias.

Só no ano de 2020, um total de 1.064 mortes foram registadas na zona central e ocidental do Mediterrâneo.