Os membros do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) assinaram hoje um acordo para reforçar as competências deste organismo e introduzir uma rede de segurança no Fundo Único de Resolução, medidas que permitirão atenuar futuras crises na zona euro.

O acordo que altera o tratado sobre o MEE foi assinado esta manhã em Bruxelas pelos embaixadores na União Europeia (UE), prevendo então "uma base jurídica para um conjunto de novas tarefas", que só entrará em vigor aquando da ratificação pelos 19 membros e países do euro, explica o organismo em comunicado de imprensa.

Com esta alteração, está desde logo prevista a criação de uma rede de segurança no Fundo Único de Resolução, que quando for implementada possibilitará ao MEE "conceder empréstimos ao fundo até um montante igual à sua dimensão alvo - com um limite máximo de 68 mil milhões de euros - para financiar uma resolução bancária", acrescenta a estrutura.