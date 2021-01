Venezuela

A defesa de Alex Saab, considerado pelos Estados Unidos como um testa-de-ferro do Presidente venezuelano, acusou hoje as autoridades cabo-verdianas de impedirem o contacto dos advogados com o colombiano, em prisão domiciliária e "proibido" de comunicar com o exterior.

"Esta medida é contrária ao seu direito de defesa, especialmente no que diz respeito ao trabalho com advogados fora de Cabo Verde, com os quais lhe é negado qualquer contacto", acusou hoje, em comunicado divulgado pela assessoria da defesa de Alex Saab, o antigo juiz espanhol Baltasar Garzón, que coordena a defesa.

O empresário colombiano foi colocado em 25 de janeiro em prisão domiciliária na ilha cabo-verdiana do Sal, após mais de sete meses em prisão preventiva, disse naquele dia à Lusa fonte da defesa, passando ao regime de prisão domiciliária, enquanto aguarda o desfecho do processo de extradição pedido pelos Estados Unidos da América (EUA).