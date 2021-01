Covid-19

A administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) informou hoje que a situação do hospital de Santa Luzia é "crítica", mas garantiu que ainda não houve necessidade de transferir doentes para unidades hospitalares na Galiza.

"A situação do hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo é crítica, está a ser avaliada e ajustada, diariamente, ao número de casos de doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2. Não foi necessário transferir doentes para unidade hospitalares na Galiza", em Espanha, afirmou à agência Lusa o presidente do conselho de administração da ULSAM, Franklim Ramos.

O responsável adiantou que, "até ao momento, a ULSAM tem sido capaz de responder as necessidades de cuidados intensivos dos doentes críticos, não tendo sido necessário transferir doentes que exigem este nível de cuidados".