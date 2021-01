Actualidade

O vereador da Câmara de Viseu Jorge Sobrado renunciou aos pelouros da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial, por entender que chegou o momento de fechar o seu ciclo de serviço ao município.

Em comunicado, a autarquia refere que o presidente da Câmara, Almeida Henriques, "aceitou hoje o pedido de renúncia do vereador Jorge Sobrado aos pelouros da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial, em si delegados desde o início do atual mandato autárquico", com efeitos a partir de 15 de fevereiro.

"A decisão foi tomada num contexto de diálogo aberto e estreito entre o vereador, que se mantém em funções sem pelouros, e o presidente da Câmara", explica a autarquia, acrescentando que os pelouros de Jorge Sobrado serão assumidos por Almeida Henriques.