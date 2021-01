Covid-19

A Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) pediu hoje que os estágios clínicos não sejam cancelados e que todos os alunos sejam vacinados em igualdade com todos os profissionais de saúde das unidades onde estagiam.

Em declarações à agência Lusa, José Manuel Silva, membro da direção da APESP, adiantou que à semelhança do que se passou em março do ano passado devido à pandemia de covid-19, foram cancelados os estágios dos cursos de saúde e técnicos de saúde.

"É um 'remake' do que se passou no ano passado. Este procedimento é inadmissível e coloca em causa a formação de todos os profissionais de saúde atualmente em formação. A APESP entende que os alunos são um recurso para os serviços de saúde e não um encargo e numa época em que todos os recursos na saúde são escassos, não me parece uma boa solução não aproveitar estes estudantes", salientou.