Covid-19

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) está a preparar orientações sobre a utilização de máscaras faciais comunitárias contra a covid-19, após alguns países europeus terem obrigado ao uso de máscaras cirúrgicas ou FFP2.

"Está prevista uma atualização das orientações do ECDC sobre máscaras faciais comunitárias, em data a ser confirmada", diz esta agência europeia em resposta escrita hoje enviada à Lusa.

Ainda assim, o ECDC vinca que a sua posição sobre as máscaras faciais ainda "não mudou" e que "continuam a ser válidas" as recomendações feitas no início da pandemia de covid-19, que admitem máscaras comunitárias feitas com "múltiplas camadas" de tecido.