Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, acusou hoje a oposição de assumir uma atitude "antipatriótica" ao conotar o Governo à extrema-direita, na polémica que envolve um cônsul cabo-verdiano associado ao partido português Chega.

A posição foi assumida na abertura do debate mensal no parlamento com o primeiro-ministro, subordinado ao tema "Política externa de Cabo Verde", depois da polémica em torno da nomeação do cidadão português Caesar DePaço para cônsul honorário de Cabo Verde na Florida, Estados Unidos, tido como financiador do Chega, que já este mês levou à demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares.

"Cabo Verde é um país respeitado no mundo pela sua credibilidade externa, assente no Estado de direito democrático, na estabilidade, paz social, segurança, boa governação e resiliência. São estes ativos que distinguem Cabo Verde no concerto das nações", começou por afirmar Ulisses Correia e Silva.