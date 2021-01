Actualidade

O programa +CO3SO Emprego teve "uma resposta avassaladora", com intenções de investimento "seis vezes superior" à dotação inicial de 90 milhões de euros, o que corresponde a 540 milhões de euros, avançou hoje a ministra da Coesão Territorial.

"Ao dia de ontem [terça-feira], as autoridades de gestão já tomaram decisão sobre 69% das candidaturas, que absorvem 180 milhões de euros e criam 3.313 novos postos de trabalho, 1.621 dos quais no interior", revelou a ministra Ana Abrunhosa, lembrando que o objetivo inicial era criar 1.600 postos de trabalho, com um valor de 90 milhões de euros.

Numa audição regimental na comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, na Assembleia da República, a governante deixou "um grande agradecimento" aos Grupos de Ação Local no âmbito do "trabalho absolutamente extraordinário" sobre a medida +CO3SO Emprego, nomeadamente na análise célere e no acompanhamento que fizeram às candidaturas, "que já permitiu duplicar a dotação que tinham nesta medida".