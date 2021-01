Israel

A população dos colonatos israelitas cresceu a uma taxa maior do que a do país nos últimos quatro anos, disse hoje um grupo pró-colonos, coincidindo o período com o da aceitação dos colonatos pela administração norte-americana de Donald Trump.

Segundo um relatório do West Bank Jewish Population Stats, o número de colonos cresceu cerca de 13% desde o início de 2017, atingindo as 475.481 pessoas.

Durante o mesmo período, a população de Israel aumentou cerca de 8%, para quase 9,3 milhões, de acordo com o Governo.