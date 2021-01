Covid-19

A Equipa de Apoio Psicossocial (EAPS) da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda está a ajudar famílias da região no processo do luto por morte de familiares com covid-19, foi hoje anunciado.

"No cenário pandémico que vivemos, a EAPS tem-se mostrado presente e com capacidade de adaptação para dar resposta às novas exigências, não só com a continuidade do trabalho desenvolvido, como também com os apoios ao luto de familiares de doentes falecidos pelo covid-19 e formações dirigidas aos profissionais que integram as equipas covid-19", disse hoje a diretora, Susana Abreu.

Segundo a diretora da EAPS, o apoio a famílias com luto por familiares que morreram com covid-19 no Hospital Sousa Martins da Guarda tem aumentado "de dia para dia".