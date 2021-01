Actualidade

O presidente do CDS-PP defendeu hoje que "mal seria" se "navegasse ao sabor de um artigo de opinião", depois de Adolfo Mesquita Nunes ter pedido eleições antecipadas, e lamentou "o dano" que esta discussão provoca ao partido.

"O CDS é um partido democrático, tem regras próprias e também tem órgãos próprios. Esta direção do partido está legitimamente em funções e mal seria se navegasse ao sabor de um artigo de opinião manifestado por qualquer ex-dirigente do partido", afirmou Francisco Rodrigues dos Santos.

O líder centrista falava aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, depois de questionado sobre um artigo de opinião publicado no jornal 'online' Observador, no qual o antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes propõe a realização de um Conselho Nacional para convocar eleições antecipadas para a liderança, defendendo que esta direção "não conseguirá" resolver "a crise de sobrevivência" do partido.