Covid-19

A Câmara de Lisboa vai apoiar financeiramente os taxistas da cidade e reduzir o valor das rendas municipais às famílias com perda de rendimentos, no âmbito das medidas de mitigação dos efeitos da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

As medidas foram divulgadas esta manhã em conferência de imprensa pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), e integram a segunda fase do programa "Lisboa Protege+", que pretende dar resposta às famílias, instituições e empresas que tenham apresentado quebras de rendimento durante a terceira vaga da pandemia de covid-19.

O apoio a fundo perdido ao setor do táxi, num valor global de dois milhões de euros, é uma das novidades do programa e prevê a atribuição de 500 euros a cada profissional, podendo dela beneficiar até dois profissionais por viatura com licença para operar na cidade de Lisboa.