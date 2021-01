Actualidade

O Benfica cancelou hoje a conferência de imprensa de Jorge Jesus, de antevisão ao jogo com o Belenenses SAD, para os quartos de final da Taça de Portugal de Futebol, por suspeita de infeção respiratória do treinador.

Em comunicado, o Benfica assegura que "a situação não é grave", mas "obriga ao cancelamento da conferência de imprensa marcada para hoje", que seria feita através do canal televisivo do clube, sem a presença de jornalistas.

"O Benfica informa que o seu treinador Jorge Jesus tem estado ao longo do dia de hoje a realizar testes médicos. Em causa, uma suspeita de infeção respiratória cuja origem está nesta altura a ser despistada", acrescentou o clube 'encarnado', remetendo "para as próximas horas novas informações sobre este assunto", pedindo que, "até lá, seja respeitada a privacidade do treinador".