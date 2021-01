Covid-19

A presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) comparou hoje a divulgação dos resultados de testes à covid-19 pelos autarcas com a marcação das portas das casas dos doentes de peste negra na Idade Média.

"Nalguns casos, só para perceberem a dimensão, temos presidentes de câmara a afirmarem que disponibilizam publicamente, on-line, informação com as moradas, não com os nomes, das pessoas contaminadas, o que faz lembrar um bocadinho a solução medieval, nos tempos da peste, para assinalar as casas onde havia risco de saúde", disse aos deputados Filipa Calvão, numa audição a requerimento do BE, sobre a violação dos direitos de reserva dos dados pessoais, a pretexto da excecionalidade da pandemia.

A presidente da CNPD considerou tratar-se de casos "particularmente graves nesta confusão de exercício de funções e da necessidade de conhecer" as pessoas contaminadas, e defendeu que "não há, em rigor, necessidade desse conhecimento concreto" dos infetados.