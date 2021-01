Actualidade

O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), na oposição na Guiné-Bissau, denunciou hoje que o Governo está em processo de pagamentos indevidos a vários dirigentes no poder no país.

Em conferência de imprensa, Muniro Conté, membro do secretariado do partido que venceu as últimas eleições legislativas no país, mas que se encontra na oposição, afirmou que o Governo prepara-se para pagar ao empresário Braima Camará, coordenador do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) mais de 3 mil milhões de francos CFA (cerca de 4,5 milhões de euros).

O Madem G-15 é o segundo partido mais votado nas últimas eleições legislativas, mas atualmente faz parte do Governo que constituiu com outras forças políticas.