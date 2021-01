Actualidade

O primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou hoje, no parlamento, que todos os procedimentos foram cumpridos na nomeação de um cônsul associado à extrema-direita portuguesa, mas que essa conotação não foi detetada antes porque o país "não tem polícia política".

A explicação sobre este caso foi prestada por Ulisses Correia e Silva no debate mensal subordinado ao tema "Política externa de Cabo Verde", durante o qual foi visado pela oposição pela nomeação do cidadão português, também com nacionalidade norte-americana, Caesar DePaço, para cônsul honorário na Florida, Estados Unidos da América (EUA), e que é tido como financiador do partido português Chega.

"Os procedimentos foram cumpridos, por parte da Cabo Verde e pelos EUA, Departamento de Estado, confirmaram. Os requisitos estavam cumpridos, o que não se sabia, porque, como eu disse e repito, não fizemos e não temos esse aparelho de polícia política para investigar as preferências político-partidárias das pessoas, não temos em Cabo Verde. Isso acabou em 1991", reagiu o chefe do Governo cabo-verdiano, criticado pela oposição.