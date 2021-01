Covid-19

A polícia britânica está a investigar um pacote suspeito num complexo industrial no País de Gales onde doses da vacina contra a covid-19 da Oxford-AstraZeneca são produzidas e armazenadas, tendo evacuado a área.

A Polícia do Norte do País de Gales disse que estava a investigar um "incidente" no Wrexham Industrial Estate, cerca de 68 quilómetros a sul de Liverpool.

" As estradas estão atualmente fechadas e pedimos ao público que evite a área até novo aviso", disse a força em um comunicado, sem fornecer mais detalhes.