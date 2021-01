Migrações

O Comité dos Direitos Humanos da ONU acusou hoje a Itália de ter demorado muito no resgate de um navio que transportava mais de 400 migrantes no Mediterrâneo em 2013, cujo naufrágio provocou a morte de 200 pessoas.

"A Itália não respondeu rapidamente aos vários pedidos de socorro de um navio que estava a naufragar, que transportava mais de 400 adultos e crianças" e Roma também não conseguiu explicar "o atraso no envio do navio, o ITS Libra, que se encontrava apenas a uma hora de distância" do local do naufrágio, referiu o Comité num relatório conhecido hoje e publicado mais de sete anos depois do incidente.

Este parecer do Comité dos Direitos Humanos da ONU, que não tem poder vinculativo, surge na sequência de uma queixa apresentada por três sírios e um palestiniano que sobreviveram ao naufrágio, mas que perderam as famílias no acidente.