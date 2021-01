UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje que é necessário "evitar a todo o custo" a criação de "novas barreiras à circulação interna ou à circulação externa" da União Europeia (UE), no contexto da pandemia de covid-19.

"Temos de evitar, a todo o custo, estar constantemente a termos de criar novas barreiras à circulação interna ou à circulação externa", realçou António Costa durante uma intervenção na sessão plenária do Comité Económico e Social Europeu (CESE), onde apresentou as prioridades da presidência portuguesa.

Para tal, o chefe do executivo referiu que "o sucesso do processo de vacinação" é "a primeira condição" para a recuperação da pandemia e para que se possa "retomar, em segurança, a ansiada normalidade" do dia-a-dia.