Actualidade

A descontinuação da refinaria de Matosinhos vai fazer com que a Galp passe de primeira a terceira operadora no porto de Leixões, levando o impacto da petrolífera nas contas da administração portuária a cair para metade.

"Estamos a falar de uma redução em cerca de 50% da preponderância financeira, do impacto financeiro que a refinaria representava para nós", declarou, à agência Lusa, o presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), Nuno Araújo.

Contas feitas pelo gestor, "em 2020 houve uma quebra de mais de dois milhões de toneladas de produtos movimentados pela refinaria no porto e a expectativa é que a quebra venha a acentuar-se em 2021".