UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, reiterou hoje o forte empenho da presidência portuguesa da UE em transformar os princípios do Pilar Social proclamados em Gotemburgo em "ações", a serem impulsionadas na Cimeira Social prevista para maio no Porto.

Dirigindo-se, por videoconferência, ao Comité Económico e Social Europeu (CESE), para apresentar o programa de trabalho da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), Costa, ao abordar aquela que é uma das três grandes prioridades, "a concretização do Pilar Social da UE", sublinhou que chegou "a hora de transformar os princípios do Pilar em ações e garantir que apoiam a União na concretização dos seus objetivos estratégicos".

"Em Gotemburgo, em 2017, demos um passo muito importante ao proclamar os 20 princípios do Pilar Social. Propus então que o próximo passo fosse a adoção de um Plano de Ação, pois só assim garantiríamos que os princípios se materializariam em direitos. Assim, no semestre em que assumimos a presidência do Conselho da União Europeia, saudamos vivamente a Comissão Europeia por apresentar, em março, o Plano de Ação, e envidaremos todos os esforços para a sua concretização", disse.