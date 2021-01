Actualidade

O novo mercado de Viana do Castelo, cuja obra terá início após a desconstrução do prédio Coutinho, começará a funcionar até final de 2023 e representa um investimento de nove milhões de euros, foi hoje anunciado.

Segundo o presidente da Câmara de Viana do Castelo, que falava em conferência de imprensa realizada através de videoconferência, "a sociedade VianaPolis vai lançar na próxima semana um novo concurso para a desconstrução do edifício Jardim", que deverá acontecer no verão de 2022.

O prédio Coutinho, de 13 andares, tem desconstrução prevista desde 2000, ao abrigo do programa Polis. O projeto, iniciado quando António Guterres era primeiro-ministro e José Sócrates ministro do Ambiente, prevê para o local a construção do novo mercado municipal.