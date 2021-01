Actualidade

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu um parecer positivo ao novo terminal de contentores do porto de Leixões, mas condicionado à mitigação de ruídos e de impactos visuais negativos na zona balnear de Matosinhos.

O "parecer positivo condicionado" ao projeto da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), a que agência Lusa teve hoje acesso, elenca medidas como a criação de faixas de espaços verdes de enquadramento, no limite das áreas funcionais do novo terminal, e da Via de Cintura Portuária, para atenuar "impactes visuais negativos que podem ser significativos ou muito significativos, em especial sobre a praia de Matosinhos e sua marginal".

O objetivo, acrescenta, é criar uma barreira que, mesmo que parcialmente, "contribua para a efetiva amenização das estruturas construídas".