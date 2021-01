Actualidade

O Benfica, detentor do troféu, qualificou-se hoje para a final da Taça da Liga feminina de futebol da época 2020/21, ao vencer por 3-0 no estádio do Famalicão, em jogo das meias-finais da prova.

A equipa lisboeta inaugurou o marcador logo aos dois minutos, por intermédio da brasileira Ana Vitória, dilatando a vantagem durante a segunda parte, com dois golos da canadiana Cloé Lacasse, marcados aos 61 e 69.

O Benfica, que na época passada conquistou a edição inaugural da prova, vai defrontar na final o vencedor do encontro entre o Sporting e o Sporting de Braga, agendado para 03 de março de 2021, com início às 15:00, em Alcochete.