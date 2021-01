Clima

Reduções moderadas de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) não chegam para cumprir o Acordo de Paris, indica um relatório hoje divulgado, que alerta para o perigo das emissões com origem no degelo do 'permafrost'.

O relatório foi preparado por um consórcio de 57 investigadores de 21 países e apresenta 10 tópicos sobre a ciência do clima cujo conhecimento a ciência consolidou em 2020, dizem os responsáveis, que entregam hoje o documento a Patrícia Espinosa, secretária executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.

Do ano de 2020 resultou, diz-se no documento, uma melhor compreensão da sensibilidade da Terra ao dióxido de carbono, que reforça a necessidade de cortes ambiciosos das emissões de GEE.