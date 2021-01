Actualidade

Uma equipa internacional de investigadores, entre os quais cientistas das universidades de Aveiro, de Coimbra e Nova de Lisboa, mediu o raio do núcleo atómico do hélio com "um nível de precisão sem precedentes", foi hoje anunciado.

Utilizando muões ("partículas semelhantes aos eletrões e cerca de 200 vezes mais pesadas"), as experiências foram realizadas no Paul Scherrer Institut (PSI), na Suíça, que é "o único centro de investigação do mundo capaz de produzir uma quantidade suficiente de muões para esta investigação", indica a Universidade de Coimbra (UC), numa nota divulgada hoje.

Os resultados serão publicados na quinta-feira na revista científica Nature.