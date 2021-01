Covid-19

Os hospitais públicos da região Centro reforçaram em mais seis o número de camas para fazer face à atual pandemia, acrescido de 71 novos lugares nas estruturas de apoio de retaguarda, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde (ARS).

Em comunicado, a ARS do Centro informa que, na terça-feira, no contexto do combate à pandemia da covid-19, foram instaladas cinco camas de enfermaria e uma para cuidados intensivos em hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) da região.

Por outro lado, "foram ativadas (...) estruturas de apoio de retaguarda para 'doentes covid' no Hospital Militar de Coimbra, em Viseu e em Leiria", dispondo de 31, 30 e 10 camas cada uma, respetivamente, num total de 71.